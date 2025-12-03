Seguici su

Maxi colpo dei ladri nel Biellese: furto da oltre 30mila euro in un’azienda

Rubati materiale e utensili da lavoro

Il ladri colpiscono ancora nel Biellese e colpiscono particolarmente duro: è di oltre 30mila euro il valore del bottino razziato durante un furto a Cavaglià.

Furto a Cavaglià: portato via materiale per oltre 30mila euro da un’azienda

Il colpo è stato messo a segno domenica a Cavaglià, all’interno di un’azienda. I soliti ignoti hanno rubato materiali e utensili da lavoro per un valore complessivo di circa 30mila euro.

Una volta scoperto, il furto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine dai proprietari della ditta. Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri.

