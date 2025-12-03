Seguici su

Chiavazza piange Piero Debernardi

Domani l’ultimo saluto

9 ore fa

Piero Debernardi

Profondo cordoglio a Chiavazza, la comunità si stringe attorno alla famiglia Debernardi per la scomparsa di Piero Debernardi, morto nei giorni scorsi all’età di 90 anni. Quella di Debernardi era una figura molto conosciuta, stimata e benvoluta.

Ad annunciare la scomparsa del novantenne sono stati i figli: Bruno, con Silvia, Nina e Lucia; Paolo, con Roberta, Amelie e Giulia.
Data e luogo delle cerimonie
Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 4 dicembre. La cerimonia funebre è in programma alle 15 nella chiesa parrocchiale di Chiavazza.

Il rosario verrà invece recitato oggi, mercoledì 3 dicembre, alle 17,45, sempre nella stessa chiesa.

Al termine delle celebrazioni, Piero sarà accompagnato al cimitero di Ronco Biellese, dove riposerà nella tomba di famiglia.

