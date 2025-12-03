Seguici su

Ubriaca e in stato confusionale si presenta in farmacia. Portata all’ospedale

La sessantenne è stata accompagnata al pronto soccorso

Intervento dei carabinieri e del 118 nella tarda serata di ieri, a Biella, per una donna ubriaca e in stato confusionale presentatasi a chiedere aiuto in una farmacia.

L’allarme è scattato intorno alle 22 di ieri, martedì 2 dicembre. Una donna, apparentemente bisognosa di assistenza medica, si è presentata in una farmacia di un quartiere di Biella. Appariva ubriaca e in evidente stato confusionale. Così è stato richiesto l’intervento del 118, giunti sul posto insieme a una pattuglia di carabinieri.

Portata all’ospedale

Una volta raggiunta dai militari dell’Arma, la donna – una signora di circa sessant’anni – è stata affidata ai sanitari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano per tutte le cure e gli accertamenti del caso.

