Giovane di 30 anni muore in un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada, probabilmente anche a causa della neve.

Giovane di 30 anni muore in un incidente stradale

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, intorno alle 16.45 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, lungo la strada provinciale 153.

Nello schianto sono rimasti feriti anche gli altri occupanti del veicolo. I soccorsi sono stati immediati, i ragazzi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Domodossola, purtroppo per il 30enne non c’è stato più nulla da fare.

Ancora da stabilire la dinamica del sinistro. Ma non si esclude che il conducente possa aver perso il controllo del mezzo appunto a causa della neve, presente in quantità nella zona.

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