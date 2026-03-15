Ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione. La giovane ha picchiato violentemente la testa, intervento dell’elicottero del 118.

Ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione

Brutto incidente venerdì pomeriggio a Masera, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove una giovane è rimasta seriamente ferita dopo una caduta da cavallo. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata sbalzata dall’animale, riportando un trauma cranico nell’impatto con il terreno. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure. Dopo averla stabilizzata e alla luce delle gravi condizioni in cui versava, i soccorritori hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale con l’elicottero.

La giovane è stata quindi trasportata in codice rosso all’ospedale di Novara, dove è stata trasferita nel reparto di rianimazione.

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