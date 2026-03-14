CronacaValli Mosso e Sessera
Donna trovata sul pavimento di casa per un malore
Salvata dall’intervento dei vicini
Donna trovata sul pavimento di casa per un malore. E’ stata salvata dal provvidenziale allarme lanciato dai vicini. E’ successo in frazione Fila a Trivero.
Donna trovata sul pavimento di casa per un malore
Apprensione ieri per le condizioni di una signora, soccorsa dopo essere rimasta a terra nella propria abitazione per diverse ore senza riuscire a chiedere aiuto.
A far scattare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e vicini di casa che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei e non vedendola da tempo, hanno iniziato a preoccuparsi. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa, hanno quindi deciso di avvisare i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la donna distesa a terra. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario.
Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata all’ospedale Degli Infermi di Ponderano, dove è stata ricoverata per accertamenti e per ricevere le cure del caso.
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