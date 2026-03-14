Donna trovata sul pavimento di casa per un malore. E’ stata salvata dal provvidenziale allarme lanciato dai vicini. E’ successo in frazione Fila a Trivero.

Donna trovata sul pavimento di casa per un malore

Apprensione ieri per le condizioni di una signora, soccorsa dopo essere rimasta a terra nella propria abitazione per diverse ore senza riuscire a chiedere aiuto.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e vicini di casa che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei e non vedendola da tempo, hanno iniziato a preoccuparsi. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa, hanno quindi deciso di avvisare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la donna distesa a terra. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata all’ospedale Degli Infermi di Ponderano, dove è stata ricoverata per accertamenti e per ricevere le cure del caso.

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