Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Auto si ribalta lungo il versante

Intervento dei vigili del fuoco l’altro giorno a Mosso di Valdilana

Pubblicato

42 minuti fa

il

auto si ribalta

Auto si ribalta lungo il versante. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco l’’altro giorni a Mosso di Valdilana.

Auto si ribalta lungo il versante

E’ successo giovedì sera, poco prima delle 21, in cisrcostanze ancora da determinare. Stando a una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, finita fuori dalla carreggiata, in maniera del tutto autonoma. Non risultano coinvolti altri veicoli. Il mezzo avrebbe poi concluso la propria corsa rovesciato lungo il pendio.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’automobilista, un 28enne di Valdilana era già riuscito a uscire dall’abitacolo, ovviamente scosso ma illeso per fortuna.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, i carabinieri hanno invece effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica.
LEGGI ANCHE: Vettura cappottata sulla Settimo Vittone

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.