Auto si ribalta lungo il versante. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco l’’altro giorni a Mosso di Valdilana.

Auto si ribalta lungo il versante

E’ successo giovedì sera, poco prima delle 21, in cisrcostanze ancora da determinare. Stando a una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, finita fuori dalla carreggiata, in maniera del tutto autonoma. Non risultano coinvolti altri veicoli. Il mezzo avrebbe poi concluso la propria corsa rovesciato lungo il pendio.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’automobilista, un 28enne di Valdilana era già riuscito a uscire dall’abitacolo, ovviamente scosso ma illeso per fortuna.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, i carabinieri hanno invece effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica.

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