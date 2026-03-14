Bambina di 3 anni morsa da un rottweiler nel cortile di casa. L’episodio è accaduto nel giardino della famiglia, ora è ricoverata al Regina Margherita

Bambina di 3 anni morsa da un rottweiler nel cortile di casa

Momenti di grande paura l’altro pomeriggio a Boves, nel Cuneeese, dove una bimba di appena tre anni è stata aggredita da uno dei cani di famiglia. La piccola è ora si trova in ospedale a Torino e le sue condizioni sono giudicate serie.

L’episodio si è verificato nel cortile privato dell’abitazione dei genitori, in frazione Castellar. In una zona verde non distante dal lago artificiale di via Tetti Molettino a Rivoira, molto frequentata da famiglie e residenti.

Ferita al volto

Stando a una prima ricostruzione, la bambina stava giocando all’aperto quando uno dei quattro rottweiler di proprietà della famiglia l’ha improvvisamente attaccata. Mordendola e provocandole diverse lesioni alla testa e al volto.

Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e, alla luce della situazione, i sanitari hanno richiesto l’elisoccorso. La bambina, molto spaventata e in lacrime, è stata quindi trasportata d’urgenza al nosocomio pediatrico torinese.

L’intervento dei sanitari

All’arrivo al pronto soccorso le è stato assegnato un codice giallo, condizioni gravi ma senza immediato pericolo di vita quindi. In serata i medici l’hanno sottoposta a un intervento per medicare le ferite al volto, applicando diversi punti di sutura.

La piccola si trova nel reparto di chirurgia pediatrica, dove rimane sotto osservazione. Accanto a lei ci sono ovviamente i genitori.

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