Vola alto, mamma. Ti vogliamo bene

Le commoventi parole scritte da Valeria Cannas per ricordare la mamma, Bruna Dessì, scomparsa nei giorni scorsi a soli sessant’anni.

Cara mamma,

so che non ti piaceva esporti sui social, eppure eccoci qua. Sono stati due lunghi anni di ultime cose. Di alcune non ce ne siamo accorti: l’ultima volta insieme in giardino, l’ultima passeggiata, l’ultima volta a fare la spesa, l’ultimo giro in macchina e tante altre…

Chissà quando sono successe, noi non sapevamo che quelle erano le ultime volte. Di altre cose, invece, me ne accorgevo, ma purtroppo non potevano essere che le ultime volte. L’ultima volta che abbiamo parlato, l’ultima volta che ti ho vista mangiare, l’ultima volta che mi hai salutata. Poi sono venuti l’ultimo “ciao” sussurrato, l’ultima volta a metterti la crema e l’ultima volta che ti ho letto un libro. Infine, il tuo ultimo respiro.

Noi sappiamo che sei felice dove sei ora, con tutti coloro che per tanto tempo ti sono mancati, anche se ora mancherai a noi. Finalmente potrai vedere tutte le cose che io prima potevo solo descriverti e farti vedere in fotografia, potrai andare dovunque vorrai. Vola alto, mamma, dopo tanto tempo rinchiusa, te lo sei più che meritata.

Per quanto riguarda noi, invece, incontriamoci ancora in un’altra vita. In una più leggera e facile, con noi spensierate e libere.

Buon viaggio, ma’.

Ti vogliamo bene.

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