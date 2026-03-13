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Furto in cascina a Occhieppo: via soldi e una catenina

Indagine dei carabinieri dopo la denuncia della proprietaria.

Pubblicato

2 minuti fa

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Pakistano ubriaco fa il diavolo a quattro nella caserma dei carabinieri

Quando ha fatto rientro in cascina ha trovato tutte le stanze sottosopra.

Furto in cascina a Occhieppo: via soldi e una catenina

L’allarme è scattato l’altro giorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. La proprietaria ha denunciato l’ammanco di soldi in contanti e di una catenina d’oro.

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