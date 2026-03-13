AttualitàBiella
Incendio in carcere a Biella: quattro agenti feriti
Uno è stato ricoverato in gravi condizioni per l’intossicazione dal fumo.
Detenuto appicca un incendio in carcere a Biella, un agente della penitenziaria interviene per salvarlo grazie ad altri colleghi. Il bilancio è di quattro poliziotti intossicati di cui uno ricoverato in codice rosso in ospedale.
Incendio in carcere a Biella: quattro agenti feriti
Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia. Un detenuto extracomunitario della sezione chiusa “Articolo 32” (adiacente all’isolamento) ha dato fuoco al proprio materasso barricandosi all’interno del bagno della cella. L’agente di servizio, accortosi delle fiamme ormai alte, non ha esitato a sfidare il fuoco per mettere in salvo il detenuto. Grazie al supporto degli altri colleghi l’incendio è stato domato e l’intero reparto è stato evacuato, trasferendo tutti i ristretti nei cortili passeggio per evitare che inalassero i fumi tossici.
La dinamica
Ad avere la peggio un agente è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio di Biella a causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta all’inalazione di fumo. Altri tre poliziotti sono rimasti intossicati nel tentativo di mettere in sicurezza l’istituto. A seguito dell’evento, la Direzione ha disposto l’immediata rimozione degli accendini dalla sezione interessata. Interviene il segretario nazionale Sinappe Raffaele Tuttolomondo: “Mentre qualcuno narra una realtà distorta fatta solo di critiche, i fatti odierni dimostrano, ancora una volta, di che pasta è fatta la Polizia Penitenziaria. I nostri colleghi hanno rischiato la vita per salvare chi, poco prima, aveva deliberatamente appiccato il fuoco. Siamo profondamente scossi per le condizioni del collega in codice rosso, a cui va il nostro più affettuoso augurio di pronta guarigione, esteso anche agli altri tre agenti coinvolti. Come Sinappe, chiediamo con forza che venga riconosciuta una solenne ricompensa a tutto il personale intervenuto in questa gestione critica”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cronaca1 giorno fa
Trovato il cadavere del motociclista scomparso lo scorso luglio
Fuori provincia2 giorni fa
Ragazzino muore annegato: l’amico 15enne accusato di omicidio volontario
Biella3 giorni fa
Oggi l’addio al geometra Ennio Vercellotti
Biella2 giorni fa