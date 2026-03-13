Incendio in carcere a Biella: quattro agenti feriti

Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia. Un detenuto extracomunitario della sezione chiusa “Articolo 32” (adiacente all’isolamento) ha dato fuoco al proprio materasso barricandosi all’interno del bagno della cella. L’agente di servizio, accortosi delle fiamme ormai alte, non ha esitato a sfidare il fuoco per mettere in salvo il detenuto. Grazie al supporto degli altri colleghi l’incendio è stato domato e l’intero reparto è stato evacuato, trasferendo tutti i ristretti nei cortili passeggio per evitare che inalassero i fumi tossici.

Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia. Un detenuto extracomunitario della sezione chiusa “Articolo 32” (adiacente all’isolamento) ha dato fuoco al proprio materasso barricandosi all’interno del bagno della cella. L’agente di servizio, accortosi delle fiamme ormai alte, non ha esitato a sfidare il fuoco per mettere in salvo il detenuto. Grazie al supporto degli altri colleghi l’incendio è stato domato e l’intero reparto è stato evacuato, trasferendo tutti i ristretti nei cortili passeggio per evitare che inalassero i fumi tossici.