AttualitàBiella
Un sabato con tante da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tante da fare
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 16 alle 18
Cossato, Sala eventi “G. Pizzaguerra”, via Ranzoni
Meet the writer – Incontro con Lucia Tancredi
INFO
Telefono 328 8523162
biblioteca@liceocossato.eu
https://www.eventbrite.com/cc/meet-the-writer-in-tour-quarta-edizione-4792426?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=odclsxcollection
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 14 alle 17
Zubiena
Torte Salate
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 21 alle 22.30
Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8
Rassegna di cinema di montagna
INFO
Telefono 333 2603613
piedicavallo.proloco@gmail.com
– Outdoor e Sport
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 9 alle 16.30
IN AMBIENTE NEL BIELLESE
ESCURSIONISMO
INFO
Telefono 335 1675483
ASDNORDOVEST2022@GMAIL.COM
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 10.30 alle 11.30
Viverone, via Umberto I 109
Leggi con me
INFO
Telefono 0161 2987021
viveronecomune@gmail.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 20.45 alle 23
Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50
Muin Masri presenta il suo libro “Vendesi Croce”
INFO
Telefono 015 461556
bibliotecaronco@gmail.com
https://www.polobibliotecario.biella.it/SebinaOpac/library/BIBLIOTECA%20CIVICA%20RONCO%20BIELLESE/BIARB
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 15/03/2026
Orario dalle 15 alle 17.20
Ponderano, Ospedale degli Infermi
Andé a l’Ospidal – Storia e storie di un luogo speciale
INFO
Telefono 333 5283350
teatrando@teatrandobiella.it
www.teatrandobiella.it
– Mostre
da 26/12/2025 a 05/04/2026
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)
Andy Warhol. Pop Art & Textiles
INFO
Telefono 0150991868
info@palazzogromolosa.it
https://www.popart-textiles.it/
– Mostre
da 07/03/2026 a 05/04/2026
Biella, via Garibaldi 14
L’Inverno grande artista. Fotografie di Francesco Delorenzi
INFO
Telefono 015 0991868
spazio.cultura@fondazionecrbiella.it
https://www.fondazionecrbiella.it/l-inverno-grande-artista
– Mostre
da 26/02/2026 a 16/05/2026
Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38
KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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