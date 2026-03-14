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Un sabato con tante da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

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2 minuti fa

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un sabato

Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tante da fare

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 16 alle 18

Cossato, Sala eventi “G. Pizzaguerra”, via Ranzoni

Meet the writer – Incontro con Lucia Tancredi

INFO

Telefono 328 8523162

biblioteca@liceocossato.eu

https://www.eventbrite.com/cc/meet-the-writer-in-tour-quarta-edizione-4792426?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=odclsxcollection&utm-source=cp&aff=odclsxcollection

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 14 alle 17

Zubiena

Torte Salate

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 21 alle 22.30

Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8

Rassegna di cinema di montagna

INFO

Telefono 333 2603613

piedicavallo.proloco@gmail.com

– Outdoor e Sport

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 9 alle 16.30

IN AMBIENTE NEL BIELLESE

ESCURSIONISMO

INFO

Telefono 335 1675483

ASDNORDOVEST2022@GMAIL.COM

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 10.30 alle 11.30

Viverone, via Umberto I 109

Leggi con me

INFO

Telefono 0161 2987021

viveronecomune@gmail.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 14/03/2026
Orario dalle 20.45 alle 23

Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50

Muin Masri presenta il suo libro “Vendesi Croce”

INFO

Telefono 015 461556

bibliotecaronco@gmail.com

https://www.polobibliotecario.biella.it/SebinaOpac/library/BIBLIOTECA%20CIVICA%20RONCO%20BIELLESE/BIARB

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 15/03/2026
Orario dalle 15 alle 17.20

Ponderano, Ospedale degli Infermi

Andé a l’Ospidal – Storia e storie di un luogo speciale

INFO

Telefono 333 5283350

teatrando@teatrandobiella.it

www.teatrandobiella.it

– Mostre

da 26/12/2025 a 05/04/2026

Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)

Andy Warhol. Pop Art & Textiles

INFO

Telefono 0150991868

info@palazzogromolosa.it

https://www.popart-textiles.it/

– Mostre

da 07/03/2026 a 05/04/2026

Biella, via Garibaldi 14

L’Inverno grande artista. Fotografie di Francesco Delorenzi

INFO

Telefono 015 0991868

spazio.cultura@fondazionecrbiella.it

https://www.fondazionecrbiella.it/l-inverno-grande-artista

– Mostre

da 26/02/2026 a 16/05/2026

Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38

KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

INFO

Telefono 015 3701355

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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