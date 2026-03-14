Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

Oggi, sabato 14 marzo, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura il caro benzina. Poi il nuovo e ambizioso progetto del maestro Pistoletto e i disservizi legati alla distribuzione dei pannolini per anziani, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook