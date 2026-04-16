BiellaCronaca
Scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo
Incidente a Biella. Sul posto 118 e polizia locale
Scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo.
Scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo
Incidente stradale a Biella, all’incrocio tra via Paietta e via Mombello. Coinvolti una vettura e una moto, con il centauro rimasto ferito nell’impatto.
L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni
Cronaca3 giorni fa
Pranzo da incubo in hotel: intossicazione alimentare per dieci turisti
Cossatese3 giorni fa
Cossato piange Nadia Nagliato, scomparsa a soli 64 anni
Cronaca3 giorni fa
Drammatico incidente stradale: muore un uomo. La vittima è biellese
Attualità20 ore fa