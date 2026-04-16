Scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo.

Scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo

Incidente stradale a Biella, all’incrocio tra via Paietta e via Mombello. Coinvolti una vettura e una moto, con il centauro rimasto ferito nell’impatto.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Immagine di repertorio

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