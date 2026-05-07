Contenzioso sulla funicolare: il Tribunale dà ragione al Comune di Biella. Causa avviata dalla ditta Maspero Elevatori dopo il mancato pagamento della quota finale dei lavori.

Contenzioso sulla funicolare: il Tribunale dà ragione al Comune di Biella

Si è concluso con esito favorevole per l’amministrazione cittadina il giudizio di primo grado relativo alla causa sulla funicolare che collega la parte bassa della città con il Piazzo.

La causa era stata avviata dalla società Maspero Elevatori Spa dopo il mancato pagamento da parte del Comune di una quota finale dei lavori. L’amministrazione comunale aveva contestato la regolare esecuzione dell’opera, evidenziando le criticità e i ripetuti problemi manifestati nel corso degli anni.

Nel giudizio il Comune aveva chiesto che venissero accertate le responsabilità dell’appaltatore per i malfunzionamenti della funicolare. Nonché i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria e i disagi causati dai continui blocchi dell’impianto.

Con sentenza del 18 aprile 2026 il Tribunale di Biella ha accolto in larga parte le richieste del Comune, riconoscendo danni complessivi per oltre 530mila euro. Una volta detratta la somma ancora dovuta all’impresa per il saldo dei lavori, il Tribunale ha condannato la Maspero Elevatori a versare al Comune di Biella oltre 401mila euro.

La sentenza ha inoltre disposto il rimborso a favore del Comune delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica sostenute nel corso della causa.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha avviato con la Regione Piemonte un percorso di confronto sul futuro della funicolare. Con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per tornare a garantire un servizio efficiente nell’interesse della città.

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