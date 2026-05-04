Incidente a Biella: un uomo in ospedale. E’ di un ferito il bilancio del violento scontro avvenuto oggi pomeriggio all’altezza dell’incrocio tra via Umbria e via Campania.

Incidente a Biella

E’ ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nel sinistro che ha coinvolto un furgone, un Peugeot Jumper, e una macchina, una Ford Fiesta.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato un uomo, che ha necessitato dell’assistenza del personale sanitario del 118, accorso prontamente sul posto, e del successivo trasporto in ospedale. Non è dato sapere la gravità delle sue condizioni di salute.

Presenti anche la polizia, che si è occupata dei rilievi del caso e dovrà ora stabilire con precisione cosa è successo e le rsponsabilità, e i vigili del fuoco, per la mesa in sicurezza dei veicolo. Il tratto di strada è ctato chiuso al traffico per consentire la rimozione dei mezzi, creando dunque qualehe disagio agli automobilisti.

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