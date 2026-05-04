Gabriele Graziano e la Brb Ivrea si confermano campioni d’Italia. Il giovane di Mongrando ha vinto lo scudetto 2026 con le “furie rosse”.

Gabriele Graziano e la Brb Ivrea si confermano campioni d’Italia

E’ il verdetto emesso dalle corsie di Aosta, teatro nel fine settimana della final four che ha assegnato lo scudetto 2026.

Le “furie rosse” hanno avuto la meglio nella finalissima in quella che era la “sfida annunciata” contro La Perosina Boulenciel. Una partita spettacolare e combattuta, risolta solamente a tempo scaduto e all’ultima boccia in favore della squadra eporediese: 13-11 il risultato finale. Proprio la Brb aveva spento i sogni di gloria del Crc Gaglianico. In semifinale, infatti, il Botalla Formaggi era stato superato con un secco 12-4 prima del limite dai futuri vincitori del tricolore. Dall’altra parte era stata la Chiavarese ad arrendersi ai torinesi con il punteggio di 13-11.

Contemporaneamente a Saluzzo si giocava anche il play-out salvezza tra l’Auxilium e la Nus. E al termine di una gara a senso unico (18-6) i padroni di casa si sono assicurati la permanenza in serie A a spese della compagine valdostana.

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