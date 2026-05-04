Le campionesse del volley azzurro sbarcano a Biella. Giovedì 14 maggio amichevole di lusso – alle 21 al Forum – tra Italia e Francia.

Le campionesse del volley azzurro sbarcano a Biella

La nazionale arriva in città dopo aver scritto una pagina importante della storia recente dello sport azzurro. Con l’oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024 e il titolo mondiale in Thailandia nel 2025. Traguardi che hanno fatto esultare milioni di persone e che soprattutto raccontano il valore di un gruppo costruito su lavoro, fiducia e spirito di squadra.

Alla guida c’è Julio Velasco, figura di riferimento assoluta della pallavolo internazionale. Capace nel corso della sua carriera di lasciare un segno profondo non solo per i risultati e gli aspetti tecnici, ma per la cultura sportiva che ha saputo trasmettere.

La nazionale unisce giocatrici esperte, che hanno già ottenuto grandi risultati, a giovani talenti che portano energia e voglia di confermarsi ad alti livelli.

Dopo la tappa biellese, il percorso proseguirà il 15 maggio a Novara con un secondo test match al PalaIgor sempre contro la Francia. Due appuntamenti ravvicinati in preparazione degli attesi impegni estivi, dalla Volleyball Nations League di giugno e luglio fino al Campionato Europeo che partirà il 21 agosto.

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