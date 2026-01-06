Bear Wool Volley Biella “Ilè sempre un grandissimo spettacolo! Tantissimi ragazzi e ragazze sono venuti nella nostra città a sfidarsi sotto rete! Un ringraziamento agli organizzatori che ogni anno si impegnano duramente per questa bellissima manifestazione”. E’ il commentoa dell’assessore del Comune di Biella Giacomo Moscarola.

Bear Wool Volley Biella: ancora una volta un successo

Quest’anno al Biella Forum c erano due ospiti d’eccezione: Chicco Blengini, già allenatore della nazionale italiana e ora allenatore della nazionale bulgara; e Manuela Leggeri ex giocatrice della nazionale italiana e di importanti club!

