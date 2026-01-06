Seguici su

Bear Wool Volley Biella: ancora una volta un successo

La soddisfazione dell’assessore Giacomo Moscarola

31 minuti fa

“Il Bear Wool Volley Biella è sempre un grandissimo spettacolo! Tantissimi ragazzi e ragazze sono venuti nella nostra città a sfidarsi sotto rete! Un ringraziamento agli organizzatori che ogni anno si impegnano duramente per questa bellissima manifestazione”. E’ il commentoa dell’assessore del Comune di Biella Giacomo Moscarola.

Quest’anno al Biella Forum c erano due ospiti d’eccezione: Chicco Blengini, già allenatore della nazionale italiana e ora allenatore della nazionale bulgara; e Manuela Leggeri ex giocatrice della nazionale italiana e di importanti club!
