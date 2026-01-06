AttualitàBiella
Biella prega per Elsa: ancora ricoverata a Zurigo
Dopo l’incendio a Crans Montana
Ustioni di secondo e terzo grado su 60% del corpo per Elsa Rubino, la 15enne di Biella coinvolta nell’incendio della discoteca di Crans Montana.
Biella prega per Elsa: ancora ricoverata a Zurigo
Rimane ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo. Al momento non è trasportabile in Italia. Domenica mattina tanti amici e compagni di scuola si sono trovati in Duomo per pregare per lei. “Elsa resisti. Continua a brillare”, c’era scritto in uno degli striscioni.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Cronaca2 giorni fa
Addio ad Anna Maria Pidello, morta a soli 63 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Muore travolto dal treno sulla Torino-Milano
Biella16 ore fa
Chiuso bar ritrovo di noti pregiudicati
Fuori provincia3 giorni fa