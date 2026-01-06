Ustioni di secondo e terzo grado su 60% del corpo per Elsa Rubino, la 15enne di Biella coinvolta nell’incendio della discoteca di Crans Montana.

Biella prega per Elsa: ancora ricoverata a Zurigo

Rimane ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo. Al momento non è trasportabile in Italia. Domenica mattina tanti amici e compagni di scuola si sono trovati in Duomo per pregare per lei. “Elsa resisti. Continua a brillare”, c’era scritto in uno degli striscioni.

