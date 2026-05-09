CronacaValle Elvo
Addio a Massimo Cesale Ros, scomparso a soli 65 anni
Profondo cordoglio a Sala Biellese
Addio a Massimo Cesale Ros, scomparso a soli 65 anni.
Addio a Massimo Cesale Ros, scomparso a soli 65 anni
Grave lutto a Sala Biellese, il cuore di Massimo Cesale Ros ha smesso di battere a soli 65 anni. Ad annunciarne la scomparsa sono stati la compagna Pier Franca, i parenti e gli amici.
Nei giorni scorsi è stato salutato per l’ultima volta al cimitero di Sala. La sua famiglia ha voluto rivolgere “un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di Oncologia per le amorevoli cure prestate”.
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