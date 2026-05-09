Foodish, Joe Bastianich in città per le riprese.

Foodish, Joe Bastianich in città per le riprese

Biella si prepara per i riflettori di Foodish, il format televisivo dedicato alla scoperta delle eccellenze gastronomiche locali. Il programma di Tv8, condotto da Joe Bastianich, è arrivato in città il 4 maggio, con la troupe al seguito, attirando curiosità tra i frequentatori del Caffè Vergnano. Proprio qui i clienti avrebbero notato, durante una pausa caffè tra una location e l’altra, lo chef seduto al tavolo e, al bancone, Massimo Giletti, che presenzierebbe alla puntata in qualità di ospite e assaggiatore.

Il format prevede infatti l’assaggio di un piatto tipico del territorio, reinterpretato da quattro ristoranti locali e valutato attraverso una degustazione.

La puntata biellese andrà in onda in autunno e valorizzerà i sapori del territorio, che avrebbe colpito positivamente la troupe. Nessuna conferma ufficiale sulle location coinvolte, anche se tra le indiscrezioni spunta l’Osteria 1992 di viale Matteotti.

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