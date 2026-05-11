Fuori provincia
Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave
Grave incidente. Ferita anche la madre di 47 anni
Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave.
Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave
Grave incidente stradale ieri sulla tangenziale di Novara, in direzione Vercelli, nei pressi del distributore IP, lungo la strada statale 703.
Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata autonomamente. A bordo tre persone: due minori e la madre, 47 anni.
I due bambini sono stati soccorsi in codice rosso e codice giallo, mentre la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto medicalizzate.
Immagine di repertorio
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