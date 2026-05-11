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Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave

Grave incidente. Ferita anche la madre di 47 anni

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8 secondi fa

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Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave
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Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave.

Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: due minori feriti, uno è grave

Grave incidente stradale ieri sulla tangenziale di Novara, in direzione Vercelli, nei pressi del distributore IP, lungo la strada statale 703.
Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata autonomamente. A bordo tre persone: due minori e la madre, 47 anni.
I due bambini sono stati soccorsi in codice rosso e codice giallo, mentre la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto medicalizzate.

Immagine di repertorio

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