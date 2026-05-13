Biella dice addio a Enrico Tarasco, storico meccanico.

Biella dice addio a Enrico Tarasco, storico meccanico

Biella piange la scomparsa di Enrico Tarasco, venuto a mancare all’età di 85 anni. Persona conosciuta e stimata in città, ha dedicato tutta la sua vita al lavoro in officina e alla grande passione per le Fiat 500.

Fin da ragazzino aveva iniziato a fare il meccanico, costruendo poi negli anni una lunga esperienza prima nell’officina di via Trento, con un socio, e successivamente in quella di via Trieste, gestita con il figlio Stefano. Sempre sorridente e disponibile, era considerato da tutti una bravissima persona.

Grande appassionato di motori, è stato anche presidente del Club delle Cinquecento, punto di riferimento per tanti amanti delle storiche auto. Nel corso degli anni ha rimesso a nuovo tantissime Fiat 500, organizzando anche raduni e incontri in tutto il Piemonte.

Lascia la moglie Pasi Teresita, il figlio Stefano, il nipote Simone, insieme ad amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 16 maggio alle ore 14.30 nella Cattedrale di Biella.

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