CronacaValle Elvo
Auto si ribalta: conducente salvato prima del dirupo
Paura lungo la strada che conduce a Bagneri: l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo
Auto si ribalta: conducente salvato prima del dirupo.
Auto si ribalta: conducente salvato prima del dirupo
Paura a Graglia lungo la strada che conduce a Bagneri, dove un uomo di 74 anni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. L’auto, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata fermandosi vicino a un dirupo: decisivi alcuni alberi che hanno evitato conseguenze peggiori.
Il conducente è stato liberato dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo.
Immagine di repertorio
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