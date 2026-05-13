Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso

Provvidenziale segnalazione di un residente: il rapace era in mezzo alla carreggiata

Pubblicato

21 secondi fa

il

Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso.

Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso

Attimi di apprensione nella serata del 12 maggio a Mosso, nel comune di Valdilana, dove un piccolo gufo è stato notato in mezzo alla carreggiata da un residente che ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e gli addetti al recupero della fauna selvatica, che hanno messo in sicurezza il rapace.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *