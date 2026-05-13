Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso.

Rischia di essere investito dalle auto: piccolo gufo salvato a Mosso

Attimi di apprensione nella serata del 12 maggio a Mosso, nel comune di Valdilana, dove un piccolo gufo è stato notato in mezzo alla carreggiata da un residente che ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e gli addetti al recupero della fauna selvatica, che hanno messo in sicurezza il rapace.

Immagine di repertorio

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