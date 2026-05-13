Biellese-Varese: Daspo per 14 tifosi. Sei sono minorenni

Pioggia di Daspo in seguito alle tensioni tra tifosi verificatesi durante l’incontro di calcio tra Biellese e Varese, disputato l’8 febbraio.

Quel pomeriggio, davanti a circa 1.500 spettatori, le due tifoserie — storicamente rivali — si erano rese protagoniste di momenti di forte tensione sia all’interno dello stadio sia nelle aree esterne. Gli episodi erano iniziati già durante la gara, con il lancio reciproco di bottiglie e altri oggetti contundenti dagli spalti.

Biellese-Varese, i fatti che hanno portato ai Daspo

La situazione era poi degenerata al termine dell’incontro, quando alcuni sostenitori del Varese, travisati e con il volto coperto, si erano diretti verso il settore occupato dai tifosi biellesi nel tentativo di raggiungerli fisicamente. A quel punto, entrambe le tifoserie si erano portate nei pressi del cancello divisorio dei due settori, cercando di sfondarlo nel tentativo di venire a contatto tra loro.

Determinante era stato il tempestivo intervento del dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura. La presenza capillare delle forze dell’ordine all’interno e all’esterno dello stadio, supportate anche dagli operatori del Reparto Mobile, il cui impiego era stato preventivamente richiesto proprio in previsione delle possibili criticità legate alla rivalità tra le tifoserie, aveva infatti impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le indagini

Da quel momento è iniziato un intenso lavoro investigativo da parte della Polizia di Stato. Grazie ad accertamenti, attività informative e un’approfondita analisi delle immagini, è stato possibile ricostruire i fatti e identificare i responsabili dei comportamenti violenti e illeciti. L’attività svolta ha portato all’emissione di 14 provvedimenti Daspo, 7 nei confronti di appartenenti alla tifoseria biellese e 7 per i tifosi del Varese.

Tra i “daspati”, anche sei minorenni

Tra i destinatari figurano anche 6 minorenni. Nel dettaglio, 9 provvedimenti hanno una durata di un anno, 1 di tre anni, 3 di cinque anni e, infine, 1 ha la durata di sei anni. Inoltre, per tre dei tifosi destinatari è stata disposta anche la prescrizione dell’obbligo di firma.

“Nessuno spazio per violenze e intimidazioni”

“L’adozione dei Daspo – spiegano dalla Questura di Biella, che ha voluto dare una risposta concreta sul piano della sicurezza e della prevenzione – rappresenta un segnale chiaro e concreto: episodi di violenza e intimidazione non possono trovare spazio all’interno delle manifestazioni sportive, che devono restare luoghi di aggregazione, passione e sicurezza per tifosi e famiglie”.

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