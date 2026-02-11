Seguici su

Biellese-Varese, tifosi ospiti “premono” ai cancelli dietro ai popolari – VIDEO

Momenti di tensione in occasione del match di domenica

Pubblicato

3 minuti fa

il

biellese-varese

In un video che sta circolando su WhatsApp, le immagini di alcuni supporter del Varese che “premono” ai cancelli dei popolari dietro al settore dei tifosi bianconeri, in occasione di Biellese-Varese. Dall’altra parte, la polizia schierata per impedirgli l’accesso.

