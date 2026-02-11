Video
Biellese-Varese, tifosi ospiti “premono” ai cancelli dietro ai popolari – VIDEO
Momenti di tensione in occasione del match di domenica
In un video che sta circolando su WhatsApp, le immagini di alcuni supporter del Varese che “premono” ai cancelli dei popolari dietro al settore dei tifosi bianconeri, in occasione di Biellese-Varese. Dall’altra parte, la polizia schierata per impedirgli l’accesso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Fuori provincia2 giorni fa
Calcio piemontese in lutto per Simone, morto a 38 anni
Attualità1 giorno fa
Il Biellese perde quattro Comuni montani
Biella2 giorni fa
Arrestato il piromane di Biella
Fuori provincia3 giorni fa