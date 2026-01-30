Seguici su

Il messaggio del “Cucu” ai biellesi: “Vi aspetto alla sfilata!” – VIDEO

A pochi minuti dall’inizio dello spettacolo di stasera, Marco Minetto invita tutti all’appuntamento di domenica a Chiavazza: “L’ultima grande sfilata con i carri di Biella. Partecipate! Alle 2, in piazza!”

Pubblicato

4 secondi fa

il

cucu

Per approfondire:

A pochi minuti dall’inizio dello spettacolo teatrale “Cuconclave”, in programma questa sera al teatro parrocchiale di Chiavazza, il “Cucu” Marco Minetto ha inviato un messaggio a tutti i biellesi: “Buonasera, noi stiamo per andare in scena, sarà un grande spettacolo!”.

E poi l’immancabile invito alla sfilata di domenica, “l’ultima sfilata grande con i carri di Biella. Partecipate! Alle 2, in piazza!”.

