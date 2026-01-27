“Caro Walhalla, grazie dal cuore per questi splendidi anni passati insieme” – VIDEO

Il saluto di Francesco Pogni al Walhalla, locale che ha fondato e gestito per vent’anni. In un emozionante video girato in Burcina, la lettera che Pogni ha scritto al locale, rilevato dai due colleghi e amici Martino Minetto e Marco Russo.

Caro Walhalla,

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook