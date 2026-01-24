Seguici su

Video

Auto in fiamme a Biella, i vigili del fuoco spengono l’incendio – VIDEO e FOTO

Il fuoco ha devastato un’Alfa Romeo Mito parcheggiata in vicolo Galeazzo. Le immagini dello spegnimento dell’incendio

Pubblicato

2 minuti fa

il

auto in fiamme biella
Video e foto di Luca Dallere

Ancora un incendio in città, ancora un’auto in fiamme a Biella. Questa volta è successo in vicolo Galeazzo, traversa di via Dante Alighieri.

Auto in fiamme in vicolo Galeazzo nella serata di oggi

L’incendio è divampato nella serata di oggi, sabato 24 gennaio, poco dopo le 21. A prendere fuoco è stata un’auto, un’Alfa Romeo Mito, che in quel momento era spenta e regolarmente parcheggiata lungo la strada. Il rogo ha interessato l’intera vettura, provocando ingenti danni e rischiando di estendersi anche ad altri veicoli vicini.

L’allarme dato da un passante e l’intervento dei vigili del fuoco

Pochi minuti dopo l’allarme dato da un passante, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri si sono immediatamente messi all’opera e hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, scongiurando possibili conseguenze più gravi.

Testimoni hanno raccontato di aver udito continue piccole deflagrazioni provenire dall’auto mentre le fiamme avvolgevano l’auto.

Accertamenti della polizia e dei vigili del fuoco in corso

Nel frattempo sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia, che hanno avviato i primi accertamenti. Resta da chiarire cosa abbia provocato l’incendio. Al momento la causa non è ancora nota, ma non è da escludere che si tratti di un fatto doloso. Sarebbe il secondo episodio nel giro di pochi giorni dopo quanto accaduto lunedì sera in via Losana.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.