Video
Auto in fiamme a Biella, i vigili del fuoco spengono l’incendio – VIDEO e FOTO
Il fuoco ha devastato un’Alfa Romeo Mito parcheggiata in vicolo Galeazzo. Le immagini dello spegnimento dell’incendio
Ancora un incendio in città, ancora un’auto in fiamme a Biella. Questa volta è successo in vicolo Galeazzo, traversa di via Dante Alighieri.
Auto in fiamme in vicolo Galeazzo nella serata di oggi
L’incendio è divampato nella serata di oggi, sabato 24 gennaio, poco dopo le 21. A prendere fuoco è stata un’auto, un’Alfa Romeo Mito, che in quel momento era spenta e regolarmente parcheggiata lungo la strada. Il rogo ha interessato l’intera vettura, provocando ingenti danni e rischiando di estendersi anche ad altri veicoli vicini.
L’allarme dato da un passante e l’intervento dei vigili del fuoco
Pochi minuti dopo l’allarme dato da un passante, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri si sono immediatamente messi all’opera e hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, scongiurando possibili conseguenze più gravi.
Testimoni hanno raccontato di aver udito continue piccole deflagrazioni provenire dall’auto mentre le fiamme avvolgevano l’auto.
Accertamenti della polizia e dei vigili del fuoco in corso
Nel frattempo sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia, che hanno avviato i primi accertamenti. Resta da chiarire cosa abbia provocato l’incendio. Al momento la causa non è ancora nota, ma non è da escludere che si tratti di un fatto doloso. Sarebbe il secondo episodio nel giro di pochi giorni dopo quanto accaduto lunedì sera in via Losana.
