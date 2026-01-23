Non è stato un incidente, le due auto non hanno preso fuoco “da sole”, ma sono state incendiate.

Arrivano conferme all’ipotesi avanzata fin dall’inizio dalla polizia e vigili del fuoco in merito al rogo che lunedì sera ha coinvolto due auto parcheggiate in via Losana: non un caso, non un corto circuito, bensì un atto doloso.

Due auto bruciate a Biella: trovato il piromane

Nel giro di meno di 24 ore gli agenti hanno identificato il presunto responsabile, si tratta di un uomo di 36 anni, che secondo le indiscrezioni sarebbe stato intercettato poco distante dal luogo dell’incendio.

Bocche cucite, però, dalla questura, per non rischiare di pregiudicare le indagini tuttora in corso. Dunque non si conoscono i dettagli relativi alla dinamica e al motivo del comportamento dell’uomo.

Pare non vi siano collegamenti tra l’uomo e i proprietari delle due vetture date alle fiamme.

Il rogo si è sviluppato nella prima serata di lunedì 19 gennaio e ha interessato due vetture parcheggiate in via Losana, a poche decine di metri dai giardini Zumaglini. Entrambi i veicoli, ma soprattutto uno, hanno riportato danni, tuttavia il rapido intervento dei pompieri ha consentito di evitare il peggio.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e automobilisti che hanno visto alzarsi le fiamme.

Durante le operazioni per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area è stato necessario chiudere il tratto di via Losana interessato.

Quanto accaduto riporta alla mente un episodio simile avvenuto a giugno poco distante dalla questura. Anche in quel caso le vetture che avevano preso fuoco non erano in movimento, ma parcheggiate, in via Sant’Eusebio e in largo Giovanni Palatucci. L’ipotesi dolosa aveva subito preso piede gli agenti si erano messi alla ricerca del possibile responsabile. Non si può dunque escludere che i due episodi possano essere collegati, ma nemmeno su questo arrivano conferme ufficiali.

