Morto investito mentre era in strada con l’auto in panne

Incidente mortale alle porte di Vercelli. Visibilità ridotta per la nebbia

8 secondi fa

Morto investito mentre era in strada con l’auto in panne

Tragedia giovedì 22 gennaio intorno alle 17 sulla strada provinciale 11 che da Carisio conduce a Vercelli. All’altezza di Caresanablot un’auto ha investito un 62enne tunisino residente a Novara. L’uomo si era fermato a bordo strada per rabboccare l’olio motore del suo Peugeot, da dove usciva fumo. Proprio in quel momento stava transitando una Mini Cooper Clubman condotta da una donna di 32 anni. Nella nebbia l’automobilista non ha visto l’uomo investendolo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, ma per il 62enne non c’era nulla da fare.

