Professore biellese accusato di violenza sessuale

Un 58enne biellese insegnante di educazione motoria è finito sotto processo a Vercelli per violenza sessuale aggravata. Il processo si celebra a Vercelli, all’epoca dei fatti infatti insegnava in un istituto del Vercellese. L’uomo nel 2022 era stato denunciato per palpeggiamenti e carezze alle allieve durante le ore di lezione di ginnastica.

L’uomo ha respinto ogni accusa a suo carico. Il caso era scattato dopo la denuncia della madre di una ragazza.

