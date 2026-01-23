Seguici su

Professore biellese accusato di violenza sessuale

Palpeggiamenti e carezze troppo intime verso alcune allieve di una scuola del vercellese

46 minuti fa

Un 58enne biellese insegnante di educazione motoria è finito sotto processo a Vercelli per violenza sessuale aggravata. Il processo si celebra a Vercelli, all’epoca dei fatti infatti insegnava in un istituto del Vercellese. L’uomo nel 2022 era stato denunciato per palpeggiamenti e carezze alle allieve durante le ore di lezione di ginnastica.
L’uomo ha respinto ogni accusa a suo carico. Il caso era scattato dopo la denuncia della madre di una ragazza.

1 Commento

  1. Marco

    23 Gennaio 2026 at 8:07

    E molto probabilmente sarà innocente, come spesso capita.

