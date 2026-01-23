Seguici su

AttualitàBiella

Elsa ha riaperto gli occhi, ma la situazione rimane critica

Una speranza, ma i medici non sciolgono ancora la prognosi della 15enne di Biella.

Pubblicato

14 minuti fa

il

"Resisti e continua a brillare"

Ieri finalmente un segnale, una speranza. Dopo 22 giorni dal ricovero, Elsa Rubino ha riaperto gli occhi. E’ ancora ricoverata all’ospedale di Zurigo con ustioni su tutto il corpo. La giovane è rimasta gravemente ferita alla discoteca Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno. Le fiamme avevano avvolto il locale in cui Elsa si trovava per divertirsi. La conferma arriva dal padre Lorenzo: “Ci ha riconosciuto”.

È già stata sottoposta a due operazioni e una terza all’intestino era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. La situazione rimane critica. La prognosi è non è ancora stata sciolta.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.