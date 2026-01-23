Elsa ha riaperto gli occhi, ma la situazione rimane critica

Ieri finalmente un segnale, una speranza. Dopo 22 giorni dal ricovero, Elsa Rubino ha riaperto gli occhi. E’ ancora ricoverata all’ospedale di Zurigo con ustioni su tutto il corpo. La giovane è rimasta gravemente ferita alla discoteca Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno. Le fiamme avevano avvolto il locale in cui Elsa si trovava per divertirsi. La conferma arriva dal padre Lorenzo: “Ci ha riconosciuto”.

È già stata sottoposta a due operazioni e una terza all’intestino era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. La situazione rimane critica. La prognosi è non è ancora stata sciolta.

