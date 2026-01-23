Continua il “muro contro muro” tra ambulanti e amministrazione, che si estende anche a molti utenti che hanno firmato la petizione chiedendo che il mercato non venga spostato da piazza Falcone. Petizione che ha superato in pochi giorni le mille firme e che, tra l’altro, è aperta solo ai residenti nel comune di Biella, mentre secondo tanti acquirenti il dissenso sarebbe anche più consistente tra coloro che arrivano da fuori.

Spostare il mercato in centro a Biella? “Una follia”

Tra le principali critiche all’amministrazione c’è il fatto che la decisione sia stata presa senza un confronto, sia sullo spostamento sia sulle possibilità aperte.

Di seguito il comunicato di Sinistra italiana, Avs, Biella a firma di Corrado Cossu, Toni Filoni e Angelo Sacco. «A fine anno il sindaco Marzio Olivero ha annunciato di voler spostare il mercato di piazza Falcone e portarlo in centro città. Nel programma elettorale del centro destra non vi era traccia della proposta; solo un accenno alla riorganizzazione del mercato (tra l’altro già praticamente portata a termine dalla giunta Corradino e dall’assessore Barbara Greggio). Gli stessi appartenenti al raggruppamento di centro destra presenti in consiglio comunale si sono barcamenati con dichiarazioni stentate e imbarazzate; l’assessore alle attività economiche, Anna Pisani (appartenente anche lei al partito del sindaco, Fratelli d’Italia) in questi giorni non ha proferito parola. Tutti gli ambulanti frequentanti il mercato di piazza Falcone, nessuno escluso (parliamo di 156 imprese) hanno dimostrato ostilità nei confronti del progetto del sindaco per ovvi motivi (congestionamento del centro, mancanza di parcheggi, distruzione del mercato di piazza Falcone che dopo 25 anni ha trovato un suo equilibrio). I clienti che frequentano il mercato di piazza Falcone, provenienti da Biella ma anche e soprattutto da fuori città, hanno manifestato la loro idea firmando in più di 1.000, in tre giorni, una petizione contro lo spostamento in centro. Tutti questi elementi dovrebbero far riflettere il consiglio comunale dall’adottare provvedimenti che mal si attagliano al comune sentire della città. Come Sinistra Italiana, Avs vogliamo far, inoltre, notare che operazioni di questa portata vanno elaborate con metodo e rigore; non è possibile che a fine anno il sindaco annunci lo spostamento e che nel giro di pochi giorni le proposte diventino prima una, poi tre, poi quattro. Sembra di essere al bar a scegliere tra piazza Martiri, piazza Vittorio Veneto o altro! Scelte così importanti per la città e, non dimentichiamolo, per 156 famiglie, sono da ponderare con la massima attenzione e concertazione soprattutto se, nelle intenzioni del sindaco, dovrebbero essere gli stessi ambulanti a dover “rivitalizzare” il centro cittadino».

«Piazza Falcone – prosegue il comunicato -, è il più grande centro commerciale del Biellese per numero di imprese e addetti coinvolti; ogni centro commerciale che si rispetti ha grandi parcheggi a disposizione. Qualcuno, tra i “vincitori delle elezioni” (come ci tengono a rispondere tutte le volte nelle quali gli si muove una critica), ha pensato di chiedere a chi ha competenze che vanno ben oltre il nostro Biellese uno studio sul commercio a Biella e nel Biellese? Lo sanno gli amministratori di Biella, sindaco in testa, che quando i colossi della grande distribuzione decidono di aprire ipermercati o centri commerciali pagano fior di studi per valutare come e dove posizionarsi? E loro lo fanno solo per business; il comune dovrebbe farlo per l’interesse prevalente della città. Noi riteniamo che l’area di piazza Falcone, costruita per il mercato, tale debba restare; anche perché quella scelta ha portato “al centro” un quartiere periferico come il Villaggio Lamarmora, intervenendo sulle situazioni di criticità, rendendolo vivo e frequentato da tutta la città (e non solo) trasformando un’area abbandonata e lasciata all’incuria in un luogo vivo e vivace. Noi crediamo che ogni scelta amministrativa debba essere condivisa con chi vive di mercati ma anche con le e gli abitanti del quartiere che vivono quello spiazzo. Non per ultimi ma per primi!!! Invitiamo, quindi, il sindaco e tutte le e i consiglieri di maggioranza a prendersi una pausa di riflessione: bene che si parli di commercio ma si studi e ci si faccia aiutare… da uno bravo!».

