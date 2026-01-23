Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere i valori della cittadinanza attiva tra i più giovani.

I carabinieri di Vigliano incontrano gli alunni di Ronco

Nella mattinata del 21 gennaio 2026, il Comandante della Stazione di Vigliano Biellese, Maresciallo Ordinario Angelo Donatelli, ha tenuto un incontro formativo presso la Scuola Primaria “Mons. A. Cantono”. L’iniziativa, svoltasi dalle ore 08:00 alle ore 10:00, ha coinvolto circa 15 alunni della classe 3ª, impegnati in un dialogo aperto e costruttivo con il sottufficiale dell’Arma. L’obiettivo della mattinata è stato quello di avvicinare i bambini alle istituzioni, facendo comprendere loro che il Carabiniere è, prima di tutto, un amico a cui rivolgersi con fiducia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook