Un nuovo weekend al cinema Giletti di Ponzone

Sabato sera e domenica pomeriggio sarà proiettato “Gioia mia”

5 minuti fa

Sabato 24 gennaio alle ore 21e domenica 25 gennaio alle ore 16 verrà proiettato il film GIOIA MIA di Margherita Spampinato con Marco Fiore, Aurora Quattrocchi, Martina Ziami Camilla Dugay Comencini.

 

Un film semplice e nostalgico che guarda  alla proverbiale estate italiana che forse non esiste più.

Nico, un bambino vivace, scontroso e impertinente, cresciuto in una famiglia laica, in un mondo moderno tecnologico ed iperconnesso, è costretto a passare l’estate in Sicilia, ospite di una anziana zia signorina, religiosissima e scorbutica che vive sola,  in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni, senza wi.fi nè elettrodomestici, senza nessun tipo di tecnologia, completamente fuori dal tempo.

La zia lo accoglie con fastidio, cerca di inserirlo con prepotenza nel suo mondo popolato di angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione.

Lo scontro tra modernità e passato, tra ragione e religione, tra velocità e lentezza, segna l’inizio del loro burrascoso rapporto.

