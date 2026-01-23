Uno nuovo sbocco sportivo per i bambini di Brusnengo e dei paesi vicini. Si parte con i corsi di atletica leggera.

Corso di atletica leggera a Brusnengo

Riparte a Brusnengo il corso di atletica per ragazzi/e fino ai 18 anni in collaborazione con l’Asd Atletica Stronese organizzato dalla Associazione Terre Rosse. Informazioni ed orari al numero 3493777846. Il corso si svolge presso la palestra della Scuola Media di Brusnengo. Le prime due lezioni di prova sono gratuite. Gli allenamenti si svolgono il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18.30. Come detto gli allenamenti al momenti sono in palestra, con l’arrivo della primavera/estate le lezioni si sposteranno al campo sportivo di Brusnengo. I ragazzi e le ragazze saranno impegnati nella corsa veloce, corsa a ostacoli, salto in alto, salto in lungo e getto del peso, oltre ad altre specialità dell’atletica leggera.

Tutte le informazioni sono disponibili chiamando il numero indicato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook