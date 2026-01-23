Seguici su

Carnevale a Veglio: si inizia con la fagiolata

Appuntamento domenica

Con il nuovo anno alla Pro loco di Veglio si lavora già per i primi eventi che sono quelli del Carnevale Vegliese che vedranno impegnati i volontari nell’organizzazione di due classici eventi.

Il primo appuntamento sarà domenica con la tradizionale fagiolata, preparata con cura e passione dai volontari della Pro loco, che la cucineranno secondo l’antica ricetta “non scritta” che rigorosamente viene tramandata di generazione in generazione dai “fagiolari”. Sarà distribuita a partire dalle 12 al campo sportivo parrocchiale in piazza della chiesa; la preparazione e la distribuzione avverrà con qualsiasi condizione meteo, non è necessaria la prenotazione ma occorre presentarsi e con il proprio contenitore.
I festeggiamenti del Carnevale vegliese si concluderanno Sabato 7 febbraio con la “Cena con Delitto” in collaborazione con gli amici della compagnia teatrale Anubisquaw di Mantova, ormai di casa a Veglio. Prenotazioni al numero 334-5297410 (Sara).

