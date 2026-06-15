Sequestrati 18 chili di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina: 2 arresti e 7 denunce. Trovata anche un’arma clandestina. Maxiblitz dei carabinieri, che hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria.

Sequestrati 18 chili di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina

I carabinieri di Ivrea hanno inferto un duro colpo allo spaccio di stupefacenti e al mercato delle armi illegali in Piemonte. L’intervento, scattato all’alba dello scorso mercoledì 10 giugno, ha visto l’impiego di oltre 70 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Supportati dai reparti specializzati delle aliquote di primo intervento di Torino, dalle unità cinofile di Volpiano e dalla polizia locale di Strambino. Il bilancio complessivo è di due arresti in flagranza e sette denunce in stato di libertà.

L’operazione non è stata un fulmine a ciel sereno, ma il culmine di una complessa attività d’indagine avviata tra dicembre 2025 e gennaio 2026. L’inchiesta era partita a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a scopo intimidatorio nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso.

I decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ivrea, hanno preso di mira una rete di indagati residenti tra San Giusto Canavese, Cuceglio, San Giorgio Canavese e Caluso. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo in concorso. Nonché minaccia e danneggiamento aggravato.

Il maxisequestro

Durante le perquisizioni, scattate in concomitanza con la notifica degli avvisi di garanzia, i militari hanno rinvenuto ingenti quantitativi di droga tra Cuceglio e San Giusto Canavese.

A Cuceglio i carabinieri hanno sorpreso un cittadino di origine marocchina (classe ’93). All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish per un peso complessivo di 2 chili e due confezioni di cocaina per un totale di 600 grammi.

Il sequestro più imponente è avvenuto a San Giusto Canavese, nell’abitazione di un cittadino italiano (classe ’83). Qui i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga: 16 chili di hashish, già suddivisi in 160 panetti e pronti per essere immessi sul mercato locale.

Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I controlli a tappeto nel territorio di San Giusto Canavese hanno portato alla luce non solo droga, ma anche armi. Nell’abitazione di un terzo soggetto, un cittadino italiano classe ’96, i militari hanno rinvenuto una pistola monocanna ad avancarica, completamente sprovvista di matricola e una cartuccia calibro 38 special.

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