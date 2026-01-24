Seguici su

L’alta colonna di fumo che si alzava dal tetto in fiamme – VIDEO e FOTO

Il rogo visibile da chilometri di distanza. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Biella e Santhià

9 secondi fa

tetto in fiamme

Grande apprensione ieri pomeriggio nel Basso Biellese per un tetto in fiamme. L’incendio è divampato intorno alle 15,45.

Incendio a Roppolo, la colonna di fumo del tetto in fiamme visibile a chilometri di distanza

Il rogo si è sviluppato sul tetto di una abitazione situata nel comune di Roppolo, ma il denso fumo che si alzava dall’edificio si vedeva chiaramente da tutta l’area che si affaccia sul Lago di Viverone.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Biella sono intervenuti con diverse squadre del comando di Biella e del distaccamento volontari di Santhià. Al momento di andare in stampa, non si conoscevano ancora le cause dell’incendio, ma era già stato confermato un dettaglio fondamentale: non ci sono persone coinvolte.

