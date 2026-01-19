“Non sarò più il titolare, ma il Walhalla continua” – VIDEO

Ha generato tantissime reazioni il video pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina social del Walhalla Cocktail Bar: Francesco Pogni ha annunciato che dopo quasi vent’anni non sarà più lui il titolare e ha presentato i due nuovi proprietari del locale.

Walhalla, il “passaggio di consegne” in un video

“Sono il Fra e sono qui per informarvi che dal 26 gennaio non sarò più il titolare del Walhalla Cocktail Bar – l’introduzione del barman biellese che da 19 anni gestisce il pub all’incrocio tra via Repubblica e via Galilei -. È da un po’ che ragiono su questa scelta e ho preso questa decisione perché sento il bisogno e la necessità di affrontare nuovi progetti ed esplorare nuove strade. Ma voglio annunciarvi con mio enorme piacere che il locale continuerà il suo percorso perché il Walhalla non sono io, il Walhalla siamo tutti quanti noi. Un luogo dove avete passato le vostre serate, vi siete divertiti, avete incontrato amicizie e amori e dove avete respirato un atmosfera di casa”.

Poi l’inquadratura si allarga e sullo schermo compaiono i due nuovi proprietari, Marco Russo e Martino Minetto, che già da alcuni anni lavorano nel locale: “Io sono felice che possa continuare a essere così – conclude Pogni – nelle mani di due persone che lo hanno vissuto davvero”.

Russo e Minetto: “Vi aspettiamo, più carichi che mai”

“Ciao ragazzi siamo Marco e Tino e da febbraio saremo i proprietari del Walhalla – le parole dei due nuovi titolari che si apprestano a cominciare la loro avventura -. Desideriamo mantenere la vera essenza del locale e quel senso di familiarità che ha descritto Fra, ma anche portarvi delle grandi novità. Vi aspettiamo qua dal prossimo mese, più carichi che mai”.

