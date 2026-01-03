Video
Una capra e una pecora in strada in piena notte – VIDEO
Le immagini dei due animali che vagano lungo una via
Una capra e una pecora, probabilmente fuggite da un recinto, hanno creato non pochi problemi ieri notte a Zumaglia.
I due animali vagavano infatti in mezzo alla strada, rappresentando un pericolo per se stessi ed eventuali automobilisti di passaggio, come conferma una testimone, che racconta di vetture di passaggio che hanno rischiato di investire la capra e la pecora.
