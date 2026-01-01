Video
Il tuffo di Capodanno nelle acque gelide del Lago di Viverone
Una trentina le persone coraggiose che hanno partecipato al tradizionale appuntamento del primo giorno dell’anno
Una trentina di temerari, questa mattina, hanno rinnovato la tradizione del tuffo di Capodanno al Lago di Viverone.
Nonostante il freddo, verso le 11 hanno raggiunto la riva del lago e si sono tuffati, dopo un conto alla rovescia improvvisato.
Il bagno, ovviamente, per quasi tutti è stato molto breve. Poi tutti fuori ad asciugarsi e a coprirsi, prima di riscaldarsi con te, una bella cioccolata calda o un bicchiere di vin brulé.
Il primo a tuffarsi è stato un uomo di 76 anni, rimasto in acqua per circa 7 minuti.
