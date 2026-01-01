Seguici su

Festa di Capodanno al Piazzo, il conto alla rovescia – VIDEO

Il momento più atteso in piazza Cisterna, dove ieri sera si è svolta la festa della città di Biella

56 minuti fa

capodanno piazzo

Il conto alla rovescia per l’arrivo del 2026, il momento più atteso in piazza Cisterna, al Piazzo, dove ieri sera si è svolta la festa di Capodanno della città di Biella.

