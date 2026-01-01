Video
Festa di Capodanno al Piazzo, il conto alla rovescia – VIDEO
Il momento più atteso in piazza Cisterna, dove ieri sera si è svolta la festa della città di Biella
Il conto alla rovescia per l’arrivo del 2026, il momento più atteso in piazza Cisterna, al Piazzo, dove ieri sera si è svolta la festa di Capodanno della città di Biella.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità4 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Cronaca4 ore fa
Va a correre, cade in un canalone e muore congelato
Biella3 giorni fa
“Sorpresa” in via Italia: imbrattato il muro di una banca
Attualità2 giorni fa
Addio a Michele Uras: giudice Fidal di 56 anni
Attualità2 giorni fa