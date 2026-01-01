Video
Il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella – VIDEO
Pronunciato, come da tradizione, la sera del 31 dicembre
Il discorso di fine anno pronunciato ieri sera, 31 dicembre 2025, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
