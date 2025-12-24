Seguici su

Lo spot di Natale della polizia di Stato – VIDEO

La polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot di Natale che ha come protagonista la gente.

Donne, anziani, uomini, bambini con in mano un addobbo natalizio della polizia si susseguono nelle immagini a ritmo di musica: un’allegoria per dimostrare la vicinanza e l’impegno quotidiano al servizio di tutti cittadini.

Sorrisi e abbracci sono il motivo conduttore del video augurale, che si conclude con uno sguardo al futuro: una bambina che, con l’aiuto di un poliziotto, riesce a raggiungere la cima dell’albero. Un gesto simbolico del #essercisempre della polizia di Stato, anche vicino alle nuove generazioni e al loro fianco per la legalità.

