Video
Offese razziste a Biella, il caso finisce in Senato: “Insulti vergognosi” – VIDEO
L’intervento in aula di Elisa Pirro, parlamentare del Movimento 5 Stelle
L’intervento in Senato della senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, che ha parlato del caso degli insulti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji, consigliere comunale di Biella.
La parlamentare ha condannato l’accaduto ed espresso solidarietà: “C’è stato uno scatenarsi di insulti beceri e vergognosi e tutto questo per il colore della pelle del nostro consigliere. Solo perché è di chiara origine non italiana, sotto quel post si è scatenato l’indicibile. A Karim va l’abbraccio, la solidarietà, il sostegno incondizionato di tutto il Movimento 5 Stelle”.
Ampio servizio sul giornale in edicola oggi, dove troverete anche l’intervista a Karim El Motarajji.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
.Bruno
24 Dicembre 2025 at 10:48
solidarietà piena , non è il colore della pelle che fa’ un uomo, ma fa’ un uomo chi accetta ogni veduta e ogni critica, i vergognosi uomini bianchi sono solo quelli che hanno paura di loro stessi bambini mai cresciuti , e , scarti della società