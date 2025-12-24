Offese razziste a Biella, il caso finisce in Senato: “Insulti vergognosi” – VIDEO

L’intervento in Senato della senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, che ha parlato del caso degli insulti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji, consigliere comunale di Biella.

La parlamentare ha condannato l’accaduto ed espresso solidarietà: “C’è stato uno scatenarsi di insulti beceri e vergognosi e tutto questo per il colore della pelle del nostro consigliere. Solo perché è di chiara origine non italiana, sotto quel post si è scatenato l’indicibile. A Karim va l’abbraccio, la solidarietà, il sostegno incondizionato di tutto il Movimento 5 Stelle”.

Ampio servizio sul giornale in edicola oggi, dove troverete anche l’intervista a Karim El Motarajji.

