Seguici su

Video

Offese razziste a Biella, il caso finisce in Senato: “Insulti vergognosi” – VIDEO

L’intervento in aula di Elisa Pirro, parlamentare del Movimento 5 Stelle

Pubblicato

34 minuti fa

il

L’intervento in Senato della senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, che ha parlato del caso degli insulti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji, consigliere comunale di Biella.

Per approfondire:

La parlamentare ha condannato l’accaduto ed espresso solidarietà: “C’è stato uno scatenarsi di insulti beceri e vergognosi e tutto questo per il colore della pelle del nostro consigliere. Solo perché è di chiara origine non italiana, sotto quel post si è scatenato l’indicibile. A Karim va l’abbraccio, la solidarietà, il sostegno incondizionato di tutto il Movimento 5 Stelle”.

Ampio servizio sul giornale in edicola oggi, dove troverete anche l’intervista a Karim El Motarajji.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. .Bruno

    24 Dicembre 2025 at 10:48

    solidarietà piena , non è il colore della pelle che fa’ un uomo, ma fa’ un uomo chi accetta ogni veduta e ogni critica, i vergognosi uomini bianchi sono solo quelli che hanno paura di loro stessi bambini mai cresciuti , e , scarti della società

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.