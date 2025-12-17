“Il ballo del contadino”, il regalo di Policarpo a tutti i biellesi – VIDEO

Il regalo di Natale di Policarpo Crisci arriva in anticipo con il videoclip del suo inedito, “Il ballo del contadino”.

Con un ritmo vivace e orecchiabile che ricorda il saltarello del mondo rurale del Sud Italia, un mese fa è approdato su ben 29 canali, tra cui Spotify e YouTube, “Il ballo del contadino”, l’inedito di Policarpo, a cui oggi si aggiunge il video, che arriva in anteprima anche sul sito e sui social del nostro giornale, oltre che sul canale dell’associazione culturale Libera la Voce.

Il ballo del contadino, la nuova canzone tormentone di Policarpo Crisci

Il brano è divertente tratto dalla storia personale del neocantautore originario di Francavilla, Basilicata, già noto come interprete di canzoni altrettanto allegre e per aver calcato i palchi televisivi più famosi del sabato sera.

Con il suo inedito il cantante lucano ricorda la sua terra, dove lavorava come contadino e pastore, in chiave mai nostalgica e sempre allegra, e invita a ballare i suoi ascoltatori senza mai fermarsi e, come si direbbe in Basilicata, a “zumbà” (saltare). Ed effettivamente basta un solo ascolto per rendersi conto che ritmo e parole sono irresistibili, impossibile non iniziare a cantarle, sentendosi pervasi di quella leggerezza che Policarpo ha voluto regalare a tutti i biellesi per Natale.

Un grande lavoro di squadra

La canzone e il video di Policarpo sono il frutto di un grande lavoro di squadra. Le produzioni sono di Manuel Bongiorni, mentre testo e musica sono state scritte da Beba Capizzi, anima dell’associazione culturale Libera la Voce. Una menzione meritano anche le ballerine: Barbara Falcetto e Allegra Cassina. A occuparsi di riprese e montaggio, invece, è stata Ludovica Renaldo.

«Il divertimento è assicurato anche nella clip, come nella canzone, e tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di un’incredibile squadra – sottolinea lo stesso Policarpo –. Ho scelto una location adatta alla mia idea, mica potevo ambientarlo in città! Auguro a tutti i lettori un buon Natale e un felice anno nuovo e mi auguro, in vista delle feste, di portare tanta gioia con questo video».

